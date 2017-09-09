Melikgazi Katlı Kavşağı’nın temeli atıldı

Geçen ay Kocasinan Bulvarı’nda atılan temelin ardından bu kez de Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Kızılırmak Caddesi Kavşağı’nda katlı kavşak temeli atıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım yılı ilan ettiği 2017 yılı yatırımlarından birisi olan Melikgazi Katlı Kavşağı’nın temel atma törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, Ekonomi Eski Bakanı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları , bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

“Büyükşehir 700 yerde çalışıyor”

Törende yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’nin en büyük yatırımcı kuruluşu olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Eğitim, kültür, sanat ve spor gibi alanlar ile hizmet sektöründe takdir edilen çalışmalar yapıyoruz. Sosyal projelerimizle ihtiyacı olan herkesin yanında olmanın gayretini gösteriyoruz. Tüm bunların yanında da çok büyük bir yatırım bütçesi ile Kayseri ve Türkiye ekonomisi ile istihdama katkı veriyoruz. Şu an hali hazırda Büyükşehir Belediyemizin yaklaşık 700 farklı noktada şantiyesi var. Bu bir rekordur. Bunların parasal miktarı 1 milyar TL’yi buluyor. Altyapı kuruluşumuz olan KASKİ ile Fen İşleri, Yapı Kontrol, Kırsal Hizmetler, Tarımsal Hizmetler, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma, Ulaşım ve Etüt Projeler Daire Başkanlıklarımız 700 farklı noktada yatırım yapıyor. Bu rakam bir yıl içinde yaptığımız işler değil. Tamamladığımız yatırımlarımız ve önümüzdeki günlerde başlayacağımız yatırımların dışında hali hazırda süren yatırımlarımızın sayısı 700’ü buluyor. İddia ediyorum, bu kadar yoğun çalışan, bu denli hizmet üreten, bu kadar çok yatırım yapan bir belediye daha yoktur. Yollar açıyoruz, parklar yapıyoruz, beş yıldızlı sosyal yaşam merkezleri inşa ediyoruz, alt yapımızı her anlamda mükemmel hale getiriyoruz, Türkiye’ye örnek tesisler yapıyoruz ve burada yaptığımız gibi alt geçitlerle ulaşım yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Derdi olmayanın davası, kaygısı olmayanın da hizmeti olmayacağını vurgulayarak bu anlayışla sevdalı oldukları Kayseri ve ülkemiz için çalıştıklarını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Hepimizin ortak değeri olan Kayseri’yi her anlamda daha konforlu hale getirmenin gayretini gösteriyoruz. Bu gayretimizde bizlere destek olan hükümetimize ve Değerli Bakanlarımıza, milletvekillerimize de şükranlarımız sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmasında ulaşım projelerinin önemini de vurgulayan Başkan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaptığımız araştırmalar Kayseri merkezindeki trafiği çok daha akıcı hale getirmemiz için iki önemli bulvardaki trafiği kesintisiz hale getirmemizi gerekli kılıyordu. Bu bulvarlarda yapacağımız çalışmalar Kayseri Meydanı ve meydana açılan caddeleri de rahatlatacaktı. Bunlardan biri olan Kocasinan Bulvarı’nda geçen yıl üç ayrı köprülü kavşağı yaparak Karayolları, Hastane, İstasyon ve Nato Kavşaklarını kesintisiz hale getirdik. Bu yıl Fuzuli, Tuna ve 30 Ağustos Kavşaklarını yapacağımız alt geçitlerle kesintisiz hale getiriyoruz. Trafiği kesintisiz hale getirmemiz gereken ikinci cadde ise Mustafa Kemal Paşa Bulvarı. Bu bulvar üzerinde biraz önce ifade ettiğim gibi Sanayi Odası Önü Katlı kavşağının yapılmasıyla Kocasinan Bulvarı ile kesişiminde akıcılık sağlandı. Şimdi sıra bulunduğumuz noktaya geldi. Temelini atacağımız Melikgazi Katlı Kavşağı’nın tamamlanmasıyla birlikte bulvar üzerinde yoğun kullanıma sahip bu kavşaktan da transit geçiş sağlanmış olacak.”

Katlı Kavşak projesinin detayları hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, projede 5 bin m3 hazır beton ve Bin 100 ton inşaat demiri kullanılacağını söyledi. Alt geçidin 20 metre genişliğinde çift yönlü ikişer şerit olarak projelendirildiğini ifade eden Başkan Çelik, projenin 10 milyon TL’ye mal olacağını kaydetti. İşin resmi iş bitim tarihinin 2018 yılı Mayıs ayı olduğunu; ancak yüklenici firmanın da katkılarıyla işi öngörülen süreden önce tamamlamayı planladıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, Kızılırmak Caddesi istikametini 1 ay içinde trafiğe açacaklarını kaydetti. Başkan Çelik, alt geçit çalışmaları devam ederken trafiğin durmamasına da vurgu yaparak “Görüldüğü gibi burada çok önemli bir bulvarın çok önemli bir kavşağında çalışma yapıyoruz; ancak bu çalışma nedeniyle trafik akışı durmuyor. Yaptığımız diğer köprülü kavşaklar ve alt geçitlerde olduğu gibi inşaat aşamasında karşılaşılacak trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak her iki yönde ikişer şerit servis yolları oluşturduk. İnşaatın başlamasıyla birlikte trafiğin servis yollarından sorunsuz akışını temin ettik. Böylece vatandaşlarımız üzerindeki etkisini minimum seviyeye indirdik” dedi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da konuşmasında, Kayseri’nin daha yaşanabilir bir şehir olmasına verdiği katkılardan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Vali Süleyman Kamçı ise, Kayseri’nin hızla büyüyen bir il olduğunu dile getirerek şehrin altyapısını geliştirmek için yerel yönetim ve merkezi yönetim çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Vali Kamçı, Melikgazi Katlı Kavşağı’nın şehrin taşıt trafiği için önem taşıyan bir proje olduğunu vurguladı.

Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de Kayseri’de belediyecilik hizmetlerinin çok güzel verildiğini belirtti. Yapılan yatırımlarla şehrimizin yaşanabilir şehirlerin başında geldiğini ifade eden Bakan Özhaseki, “Bundan sonra Kayseri’de, marka değerimize katkı verecek bu proje gibi güzel projeler yapılmalıdır” dedi.

“Büyükşehir güzel işler yapıyor”

Ülke ve dünya gündemine de değinen Bakan Mehmet Özhaseki, “Tüm olumsuzluklara rağmen sene sonunda AB ortalamasının iki katı büyüyen bir ülke olacağız. Ama bizim böyle büyümemizi istemiyorlar. Onlar el ufalayarak, onların dediklerini yapacak durumda olmamızı istiyorlar. Bin bir türlü zorluklara rağmen mücadele edeceğiz ve onların oyununu bozacağız. Hem gayret edip Türkiye’yi büyüteceğiz, hem de mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Bakan Mehmet Özhaseki, sözlerinin sonunda Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik ederek güzel işler yapıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından dualarla Melikgazi Katlı Kavşağı’nın temeli atıldı.