Melikgazi Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temeli atıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kentsel dönüşüm projesi kapsamında Kazım Karabekir Mahallesinde başlatılan çalışma için 372 konut ile 27 dükkanın temeli düzenlenen tören ile atıldığını söyledi.

Kentsel Dönüşüm Konutların temel atma törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer. Hülya Nergis Atıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İl ve İlçe Başkanları, Melikgazi Belediye Meclis Üyeleri, Mesleki Oda ve Dernek Başkanları, Belediye Birim Müdürleri ile muhtarlar ve çok sayıda semt halkı iştirak etti.

İstiklal Marşı ve dua sonrası başlayan törende; Semt halkının ve kentsel dönüşüm istediklerini ve bu projeye sahip çıktıklarını yine birçok ev sahibinin gecekondularını kendilerinin yıktığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç “Bugün Kazım Karabekir semtinde 372 dairenin temelini atıyoruz. TÜİK verilerine göre emlak değeri açısından en çok alım satım yapılan 10. İlçe olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmalarımızın en büyük göstergesidir. Şimdiye kadar 6038 daire inşa ettik. Kazım Karabekir Mahallesi bu kentsel dönüşüm ile sosyal, ekonomik ve toplumsal değişime uğrayacaktır. Belediyemiz 2017 yılında 23 ihale ile 42 bloktan oluşan toplam 1905 daire ve 43 dükkânın yapım işini ihale ettik. Kentsel dönüşüm için yeni binalar yapıyoruz. Semt pazaryeri ile Çok amaçlı parklar yapıyoruz. Yani Kazım Karabekir artık eski Kazım Karabekir Mahallesi değildir. Hayırlı olsun! Burada olduğu gibi hizmetler zincirini tamamlayarak, her hafta bir tesisimizi bölge halkının hizmetine sunuyoruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, konuşmasında “Her hafta bir açılış veya temel atma töreni ile şehrimizin güzelleşmesi açısından çok önemli Kayseri Belediyeciliği örnek bir belediyecilik sergilemektedir. Kalitesi düşük yapılardan yaşam kalitesi daha yüksek daha modern ve konforlu binalar inşa edilmektedir. Melikgazi Belediyesinin geleceği bugün yaşatmaktadır. 20 yıl önce gecekondu olan semtler şimdi prestij semtlere dönüşmektedir. Yeni bir belediyecilik modeli oluşturan ve örnek gösterilen Türkiye’de Referans Belediye olarak bilinen Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı kutluyorum” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Bizlere güvenen, her zaman sağduyu ile yaklaşan ve yardımcı olan Kazım Karabekir Mahallemizin çok değerli sakinlerine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. Temel ama Töreni sonrası katılımcılara geleneksel aşure ikram edildi.