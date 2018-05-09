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09 Mayıs 2018 14:33

Melikgazi Kazım Karabekir Konutları temeli cumartesi atılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Projesi ve Uygulaması kapsamında Kazım Karabekir bölgesinde 3.

Melikgazi Kazım Karabekir Konutları temeli cumartesi atılacak

09 Mayıs 2018 14:33

Etap 372 daire ve 27 dükkanın inşaatı 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 15:30’ da düzenlenecek tören ile temelinin atılacağını söyledi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımları ile temeli atılacak törene hemşehrilerini davet eden Başkan Büyükkılıç; “Bu yıl ve 2017 yılı içerisinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 4 mahalle için ihale yaptık. Şimdi bu yıl ihale yapılan konutların temellerini sırası ile atıyoruz. Kısa sürede tamamlayarak hak sahiplerine teslim edeceğiz. 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 15:30’da Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin katımları ile 3. Etap 372 daire ve 27 dükkanın temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Hemşerilerimiz davetlidir. Bu anlamlı ve hizmet ile yatırım dolu etkinliğe bekliyoruz” dedi.


Kazım Karabekir Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde yapımı gerçekleştirilecek olan ve 372 daire ve 27 dükkan ile kentsel dönüşüm için bir çalışmanın yerine getirilmiş olacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, temel atma törenine katılımcılara ikramlarda bulunulacağını sözlerine ekledi.




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