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05 Temmuz 2018 14:10

Melikgazi kentsel dönüşümle yenileniyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Melikgazi kentsel dönüşümle yenileniyor

05 Temmuz 2018 14:10


Melikgazi Belediye başkanı Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ile Melikgazi şehrinin cazibe merkezi olduğunu ve yapılan çalışmalar yine referans olmaya devam ettiğini söyledi.


Melikgazi Belediyesi olarak imarlı şehirleşmeye ve gelişmeye büyük önem verdiklerini 20 yıldır uygulanan çalışmalar ile Melikgazi İlçesinin bir cazibe merkezi konumuna geldiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında sadece 2018 yılında 20 bloktan oluşan 1012 dairenin ihalesi yapıldı. 2017 yılından devam eden ise toplamda 53 bloktan oluşan 5248 dairenin inşaatı ise devam etmektedir. Kentsel Dönüşüm Projelerimiz 2015 yılı itibariyle özellikle şehrimizin batı bölümünde başlatılmıştır. Şu anda 4 mahallede devam eden 30 bloktaki 1540 daire 2018 yılı sonunda tamamlanarak hak sahiplerine verilecektir. Melikgazi şehri gelişerek yenileniyor ve büyüyor. Bu Kayseri ve Anadolu için bir kazançtır. Hak sahiplerini modern, çağdaş, gerçekten yaşanabilir konutlarla buluşturmak amacıyla çalışmalarımız sürmektedir” dedi.


Melikgazi’nin uygulaması başarı ile tamamlamış kentsel dönüşüm çalışması referans gösterildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projesi kapsamında konutların sadece fiziki yapıyı yani kentsel dönüşümü gerçekleştirmediğini aynı zaman da bu bölgelerde sosyal ve kültürel değişime ve gelişime de katkı sağladığını sözlerine ekledi.




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