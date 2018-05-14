Kat karşılığı ihalesinin müteahhitler için bir fırsat olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesi’nde 4 bloktan oluşan inşaatın kat karşılığı ihalesi sonucu müteahhitlerin; ruhsat, kat mülkiyeti, çevre düzenlemesi gibi işlemlerden muaf olduğunu bu açıdan maliyetin düştüğünü kaydetti.

Mayıs ayı içerisinde muhtelif tarihlerinde yapılacak olan ihalelerin Belediyenin internet sitesinde yayınlandığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, gerçekleştirilen kat karşılığı ihalesin de firmalardan teklif alınacağını değerlendirme komisyonunda tekliflerin inceleneceğini belirtti. İhaleye katılacak firmaların şimdiden bölge hakkında bilgi almalarının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.