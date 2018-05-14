Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 10:41

Melikgazi Mayıs ayında 188 konut ve 12 dükkanı kat karşılığı ihale edecek

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ kapsamında Kazım Karabekir Mahallesinde 4 bloktan oluşan 188 daire ve 12 dükkanın yapılacak ihale ile kat karşılığı inşa edileceğini söyledi.

Melikgazi Mayıs ayında 188 konut ve 12 dükkanı kat karşılığı ihale edecek

14 Mayıs 2018 10:41


Kat karşılığı ihalesinin müteahhitler için bir fırsat olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesi’nde 4 bloktan oluşan inşaatın kat karşılığı ihalesi sonucu müteahhitlerin; ruhsat, kat mülkiyeti, çevre düzenlemesi gibi işlemlerden muaf olduğunu bu açıdan maliyetin düştüğünü kaydetti.


Mayıs ayı içerisinde muhtelif tarihlerinde yapılacak olan ihalelerin Belediyenin internet sitesinde yayınlandığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, gerçekleştirilen kat karşılığı ihalesin de firmalardan teklif alınacağını değerlendirme komisyonunda tekliflerin inceleneceğini belirtti. İhaleye katılacak firmaların şimdiden bölge hakkında bilgi almalarının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
23
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç