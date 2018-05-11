Melikgazi Meclisinin Gündemi “Engelliler Haftasında Engelsiz Yaşam”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Meclis gündeminde yer alan “Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Şubesine” aynı yardımın yapılması ve üyelerin yaşam koşulların iyileştirilmesine ilişkin talepleri değerlendirilerek yine oybirliği ile kabul edildiğini söyledi.

Meclis Toplantısında 10-16 Mayıs ENGELLİLER HAFTASI nedeni özel gündem ile söz alan Meclis Üyesi ve Terör Gazisi Yılmaz Üçkan “Melikgazi Belediyesi her zaman ve her yerde olduğu gibi yardımseverliği ve hizmetleri ile engelli vatandaşlarımızın yanındadır. Özellikle engelliler dernekleri vasıtası ile ayni yardımlar ile sadece birkaç gün değil adeta 24 saat 365 gün destekleyici yardımları ile engellilerin yanındadır. Engelli spor kulüplerine, Ampute takımlarına, görme ve bedensel engellilere;hatta Alzheimer ve Çölyak hastaları da dâhil, Melikgazi Belediyesi hizmetleri ile yanlarında olmuştur, olmaya da devam etmektedir. Yaya yolları geçişlerinde engelli rampaları, asansörleri ve yol kabartma yürüyüş yolları belediyemizin engellilere verdiği önemin bir ifadesidir. Son alarak camilere engelli rampaları yapma kararı aldık. Tüm bunlardan dolayı da belediyemiz REFERANS belediye olarak bilinmekte ve örnek teşkil etmektedir” dedi.

Belediye Meclis Üyelerine Engelli vatandaşlar için alınan kararlardan dolayı teşekkür eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, toplum olarak hep birlikte tüm engellerin kaldırılacağını ve aşılacağını vurgulayarak, Engelliler Haftasında engellilere yapılan hizmet ve yatırımlar ile anlamlı bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi.