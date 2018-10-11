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Melikgazi, Mimarsinan Dere Mahallesi Elmas Seyyar Aile Sağlığı Merkezi Açılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hayırsever işbirliği ile Melikgazi Belediyesince yaptırılan Mimarsinan Dere Mahallesi’ndeki Elmas Seyyar Aile Sağlığı Merkezi’nin 12 Ekim 2018 Cuma günü Saat:13.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hayırsever işbirliği ile Melikgazi Belediyesince yaptırılan Mimarsinan Dere Mahallesi'ndeki Elmas Seyyar Aile Sağlığı Merkezi'nin 12 Ekim 2018 Cuma günü Saat:13.30'da düzenlenecek tören ile hizmete açılacağını söyledi.


Çok amaçlı ve tek katlı olan


Melikgazi Belediyesi olarak şu anda ilçe sınırları içerisinde yer alan sağlık tesislerine arsa ile bina tahsis ettiklerini veya tamamen bina yaparak sağlık hizmetine sunduklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Mimarsinan Dere Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Elmas Seyyar Aile Sağlığı Merkezi'nin, Mimarsinan Bölgesine hizmet verecektir. Dolayısı ile önemi ve konumu çok önemlidir. Melikgazi Belediyesi halk ve çevre sağlığını önemsiyor ve yatırımlar yapıyor. Bu Aile Sağlığı Merkezinde 3 hekim görev yapacaktır. Hayırsever Elmas Seyyar ve ailesi teşekkür ediyoruz“ dedi.


Bölgeye halkına hizmet verecek


Açılış törenine tüm Kayserililerin davetli olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Elmas Seyyar Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışında katılımcılara aşure ikram edileceğini sözlerine ekledi.

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