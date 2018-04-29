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29 Nisan 2018 16:03

Melikgazi müdürleri resmi yazışma ve arşivleme seminerinde

Belediye çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim programı dahilinde “resmi yazışma ve arşivleme’’ konulu seminerin Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Araştırmacı Metin Elbeyoğlu tarafından verildiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim programı dahilinde hafta sonu Belediye Daire Müdürlerin uygulamalı, soru-cevap ve örnek evraklar üzerinden bilgilendirildiğini söyledi.

Melikgazi müdürleri resmi yazışma ve arşivleme seminerinde

29 Nisan 2018 16:03


Devletin bir bakıma belge üzerinden iade edildiğini bu açıdan bu nedenle de resmi yazışma ve arşivleme konusunun çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç "e-devlet sistemi kapsamında artık resmi yazışmalar sanal olarak bilgisayar ortamında kodlama ile yapılmaktadır. Artık evraklar yerine kodlu imzalama ile iş ve işlemler yerine getirilmektedir. 3 günlük eğitim sonunda hafta sonu da birim müdürlerine katıldığı seminer ile e-devlet sistemi uygulamalı hakkında seminer düzenlendi. Başbakanlık Görevlisi Metin Elbeyoğlu tarafından verilen seminer aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği ile Belediyemizin ortak bir projenin devamıdır" dedi.


Melikgazi belediyesinin referans belediye olarak bilinmesinin haklı olduğunu çünkü yapılan seminerde büro memurların ve birim müdürlerin birçok çalışmayı çok önceden uygulamış olduklarını gözlediğini belirten Başbakanlık Görevlisi Metin Elbeyoğlu “e-devlet üzerinde bilgi ve belgelerin arşivlenmesi, resmi yazışma kurulları ve yazışmalarda kodlama sistemi ile Melikgazi Belediyesi gerçekten örnek olmaktadır. Melikgazi Belediyesi şu andaki mevcut yazılı ve bilgisayar ortamında e-devlet sistemin alt yapısını oluşturmuş. Bu çalışması ile Türkiye’de ilk 5 belediye arasında yer aldığını açıkça söyleyebilirim” dedi.


Hizmet içi seminerlere önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye çalışanlarına yönelik düzenlenen seminere ilgiyi artıran konuşmacı Metin Elbeyoğlu’na teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.




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