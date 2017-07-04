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04 Temmuz 2017 10:39

Melikgazi park havuzlarında yüzmek yasak

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, havaların mevsim sıcaklığın üzerinde seyir ettiğini ve bu neden ile mahalle çocuklarının parklardaki havuzları yüzme havuzu olarak kullandıklarını ancak bunun da sakıncalı olduğunu söyledi.

Melikgazi park havuzlarında yüzmek yasak

04 Temmuz 2017 10:39


Park ve bahçe alanlarında yer alan süs havuzların sinek ve sivri sineklere karşı sürekli göztaşı ile ilaçlandığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Belediye olarak park ve bahçelere görsel amaçlı havuzlar inşa ediyoruz. Ancak bu sıcak havalarda çocuklar bu havuzları serinlemek için kullanıyor. Bunun son derece sakıncaları bulunmaktadır. Çünkü Melikgazi Belediyesi olarak bu havuzları haşerata karşı sürekli olarak ilaçlıyoruz. İnsan teni ve gözler için zararlı maddeler içiren bu ilaçlardan dolayı parklardaki havuzlara girmek yasaktır. Lütfen çocukları uyaralım“ dedi.


Belediye olarak Danışmetgazi ileTınaztepe Sosyal ve Spor Tesislerinde olimpik yüzme havuzları olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, Melikgazililerin sosyal ve spor tesislerindeki yüzme havuzlarından ücretsiz yararlanabileceklerini sözlerine ekledi.




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