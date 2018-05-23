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23 Mayıs 2018 09:34

Melikgazi Sağlık Seminerlerinde bilinçli ilaç kullanımı konuşuldu

Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen Sağlık Seminerleri, Bel-Sin Sosyal ve Spor Tesislerinde devam etti.

Melikgazi Sağlık Seminerlerinde bilinçli ilaç kullanımı konuşuldu

23 Mayıs 2018 09:34

Seminerin konusu bilinçli ilaç kullanımı oldu.


Seminerle ilgili bilgi veren Başkan Memduh Büyükkılıç, Laborant Esra Tezel’in yaptığı sunumda bilinçli ilaç kullanımı, ilaçların yan etkileri ve saklanma koşullarının konuşulduğunu ifade etti. Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak her semtte sağlık seminerleri düzenliyoruz. Belediyemizin sosyal ve spor tesislerinde semt halkının ve özellikle ev hanımlarının da katılımı ile gerçekleştirilen sağlık seminerlerine yoğun ilgi gösterilmektedir. Bel-Sin Sosyal ve Spor Tesislerinde tedavi şekilleri, ilaç kullanımı, ilaçların yan etkileri, ilaçların kullanım yazıları, ilaç saklama, artan ilaçlar, ilaç alışkanlığı, reçetesiz ilaç alımı konularında sağlık laborantı tarafından anlatım, sonrası ise soru cevap şeklinde sağlık semineri verildi. Seminere katılanlara detaylı bilgiler verilerek katılımcılar bilgilendirildi ve bilinçlendirildiler” diye konuştu.




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