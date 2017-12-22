Melikgazi takımları parkede fırtına gibi esiyor

Takım dün oynadığı 7.maçından da galibiyetle ayrılarak son haftaya girilirken grup 1. Ligini büyük ölçüde garantiledi.

Ligde aldığı farklı galibiyetlerle adından söz ettiren ve ortaya koyduğu başarılı oyun ile basketbol severlerin takdirini kazanan Melikgazi Belediyespor dün Atatürk Spor Salonu’nda oynadığı Volkan Aksoy Spor karşılaşmasını 98-30 kazanmasını bildi. Temsilcimiz bu galibiyetle puanını 14’e çıkartarak namağlup liderliğini sürdürdü.

Antrenör Nihat Kahraman “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Grup birinciliğini büyük ölçüde garantiledik. Hedefimiz gidebildiğimiz en üst seviyeye kadar çıkabilmek, şehrimizi ve Melikgazi Belediyemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bize inanan, güvenen ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen onursal başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Voleybol alt yapı takımları dolu dizgin

Melikgazi Belediyespor Voleybol alt yapı takımları başarıları göz kamaştırıyor. Yıldızlar liginde ilk devre sona ererken oynadığı 3 karşılaşmayı aynı skorla 3-0 kazanan Melikgazi Belediyespor il birinciliğinin en güçlü adayı olarak gözüküyor.

Genç Erkekler liginde de Melikgazi Belediyespor’un performansı beğeni topluyor. Aynı zamanda 7 oyuncusu A takımda da mücadele eden Genç takım ligde oynadığı iki maçı’da 3-0 kazanarak yoluna kayıpsız olarak devam ediyor.

Antrenör Fuat Kalay, “Alt yapı takımlarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da beklentilerimizi boşa çıkartmadan başarıdan başarıya koşuyor. Gençlerimiz çok çalışıyor, başarılı olmak için gayret gösteriyorlar. Bu gençler sayesinde Melikgazi Belediyespor Voleybol branşında marka olma yolunda hızla ilerleyecek ve adından her zaman başarıları ile söz ettirecektir” diye konuştu.

Melikgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Serdar Öztürk, “Takımlarımızın başarıları ile gurur duyuyoruz. Gerek basketbol gerekse voleybol’da aldığımız sonuçlar sezon başındı attığımız adımların ne kadar doğru ve yerinde olduğunun bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu başarıları elde eden başta teknik ekiplerimiz olmak üzere tüm sporcularımı kutluyor, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Alt yapı takımlarımızda yetişen sporcular Melikgazi Belediyespor‘un adeta sigortası konumundadır. Çünkü bugünün gençlerin yarının A takım sporcuları olarak Melikgazi Belediyespor’u başarıdan başarıya koşturacaklardır” ifadelerini kullandı.