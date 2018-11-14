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Melikgazi 'Tarihi dokunuş' çalışmaları ile ÇEKÜL Akademi YAPEX Fuarı'nda

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, ÇEKÜL Akademi Alan Yönetimi Eğitim Programının Antalya ilinde YAPEX Restorasyon Fuarında Melikgazi Belediyesi olarak yapımı tamamlanan 11 eser tanıtımı ile iştirak ettiğini söyledi.


Melikgazi Belediyesince 2015 yılından itibaren 35 tarihi mekanın aslına uygun olarak onarılarak günümüz hizmetine sunulduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, bu fuar ile aynı zamanda eğitim programının yer aldığını ve Kentsel Tasarım Müdürü Arkeolog Gürcan Senem tarafından Melikgazi Belediyesi'nin çalışmalarının yer aldığı bir serginin açıldığını kaydetti.


Tarihi Kentler Birliğinin gelenekselleşen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması sonucu Melikgazi Belediyesi olarak “Metin Sözen Büyük Ödülü” ile ödüllendirildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, 15 Kasım 2018 günü yine Antalya Expo Center'da düzenlenecek olan ödül töreninde Melikgazi belediyesine ödül takdim edileceğini sözlerine ekledi.

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