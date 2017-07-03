Melikgazi Temmuz Ayı Meclis toplantısı yapıldı

maddesine istinaden 2017 yılı Temmuz ayı meclis toplantısını yaptı. Meclis gündeminde 23’ü ek olmak üzere toplam 46 gündem maddesi görüşüldü.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında toplanan Temmuz ayı olağan meclis toplantısında yer alan maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. 28 madde oylanırken, 18 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi

Başkan Memduh Büyükkılıç, “Meclisimizce şehrin ekonomik gelişmesine ve imar hareketliğine hız katacak olan gündem maddeleri yine oybirliği ile onaylandı. Bu meclis toplantısında ağırlıklı olarak imar tadilatı oldu. Çünkü imarlı gelişimlin ilk şartı imar planların uygulanmasıdır” dedi

İmar ağırlıklı gündem maddelerinin tek tek görüşülerek onaylandığını belirten Başkan Büyükkılıç, Melikgazi bölgesindeki mülkiyeti belediyemize ait olan dükkan satışına izin verildiğini ve satıştan elde edilen gelirin yine hizmet olarak halka yansıyacağını kaydetti.

Başkan Büyükkılıç alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak Meclis Üyelerine teşekkür etti.