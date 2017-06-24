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24 Haziran 2017 15:00

Melikgazi Zabıta Müdürlüğünde izinler kaldırıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin periyodik olarak çok yönlü piyasa denetimlerine devam ettiğini ve bayram öncesi alış verişte yaşanan artış sebebi ile izinlerin kaldırıldığını söyledi.

Melikgazi Zabıta Müdürlüğünde izinler kaldırıldı

24 Haziran 2017 15:00


Ramazan ayı içerisinde zabıta ekiplerinin piyasada fiyat etiketi ile ölçü ve tartı aletlerinin denetimlerini gerçekleştirdiklerini ve bu denetimlerin çok yönlü yerine getirildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkındaki kanuna istinaden satışa arz edilen malların üzerinde fiyat etiketi bulundurulması zorunludur. 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na göre de ölçü ve tartı aletleri yılda bir defa zorunlu olarak kontrol edilmektedir. Bunun yanında belirli aralıklarla ve sürekli olarak denetimlerde yapılmaktadır. Melikgazi Belediyesi elemanlarınca bu denetimler ortaklaşa çok yönlü ve amaçlı olarak yerine getirilmektedir. Çünkü Zabıta olarak tartı aletleri denetlenirken çalışanların sağlık karnesi, çalışma ruhsatları, genel temizlik, işyeri tadilatı gibi birçok denetim bir arada yerine getirilmektedir” dedi.


Zabıta Denetimlerin esnafı eğitici ve bilgilendirici nitelikte olduğunu bu neden ile denetimlerin aslında hem esnaf hem de tüketiciler için iki yönlü gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, olumsuzluklara kesinlikle taviz vermediklerini ve her türlü şikâyeti büyük bir titizlikle yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.




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