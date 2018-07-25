Melikgazi’de 08.08.2018’de 61 çift nikah kıydıracak

01.01.2001, 02.02.2002, 11.12.2013, 04.04.2014, 05.05.2015 gibi unutulması zor günlerde nikah işlemleri yaptırmak isteyen çiftlerin aylar öncesinden Melikgazi Nikah Memurluğu’na müracaat ettiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Özellikle yeni evlenecek çiftler için önemli günler vardır. Bunlardan birisi de nikah tarihidir. Bu tarihi ölümsüzleştirmek ve daha anlamlı olmasını sağlamak ve hatırlanmasını kolay kılmak adına gençlerimiz bugünleri tercih etmektedir. Melikgazi Belediyesi’ne 08.08.2018 tarihi için nikah kıydırmak isteyen çiftler tarafından aylar öncesinden adeta rekor başvuru olmuştur” dedi.

Hizmeti semtlere götürme anlayışı içerisinde yaptırılan çok amaçlı ve büyük ölçekli sosyal ve spor tesisleri içerisinde nikah salonlarının olmasına ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, 5 nikah memuru tarafından 8 tesis de nikah merasiminin yerine getirildiğini kaydetti.