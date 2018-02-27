Melikgazi’de 10 adet sondaj kuyusu açılacak

İlçe sınırları içerisinde 206 adeti büyük ölçekli ve çok amaçlı olmak üzere 776 park yeri bulunduğunu ayrıca alanı bin metrekare altında yeşil alan ile bahçeler bulunduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Belediye olarak çevreye son derece duyarlıyız. Yeşil bir Melikgazi için her türlü imkan seferber edilmektedir. Yaz, kış yeşil alan özel çimleri ilçemize kazandırdık. Hazır çim, sentetik çim gibi ürünler alarak yeşil Melikgazi’yi oluşturduk. Melikgazi her geçen gün büyümekte ve mesken alanları artmaktadır. Hem yeni katılan yerleşim bölgeleri hem de daha önce yapılanlara takviye amaçlı sulama amaçlı sondaj kuyusu açılacak ve kuyu kontrol sistemi monte ettirilecektir” dedi.

yeşil alanların ve ağaçlandırma yapılan alanların

10 adet sondaj kuyusu açılması için gerekli alt yapının oluşturulduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, özellikle kırsal alanlarda yeşil alanların ve ağaçlandırma yapılan alanların sulama yapılabilmesi için bu çalışmanın gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.