Melikgazi’de 2 bin 136 dairenin inşaat karşılığı ihalesi yapılacak

Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Kazımkarabekir Mahallesi’nde toplam 39 bloktan oluşan 2136 dairenin inşaat karşılığı ihalesi ile yaptırılacağını söyledi.

Kat karşılığı ihalesinin müteahhitler için bir fırsat olduğunu ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesi’nde 39 bloktan oluşan inşaatın kat karşılığı ihalesi sonucu müteahhitler; ruhsat, kat mülkiyeti, çevre düzenlemesi gibi işlemlerden muaf olduğunu bu açıdan maliyetin düştüğünü kaydetti.

Gerçekleştirilen kat karşılığı ihalesin de firmalardan teklif alınacağını değerlendirme komisyonunda tekliflerin inceleneceğini belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, ihaleye katılacak firmaların şimdiden bölge hakkında bilgi almalarının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.