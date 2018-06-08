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08 Haziran 2018 10:32

Melikgazi’de 2. dönem ikramiyeleri dağıtıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı öncesi belediye de işçi statüsünde çalışanların devlet ikramiyelerini tam ve zamanında ödendiğini söyledi.

Melikgazi’de 2. dönem ikramiyeleri dağıtıldı

08 Haziran 2018 10:32


Melikgazi Belediyesi olarak çalışanların maaş, ikramiye ve diğer alacaklarını her zaman tam ve zamanın da ödediklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak Ramazan Bayramı öncesi çalışanların tamamına maaşlarının ödendiğini ayrıca işçi statüsünde çalışların devlet ikramiyelerin verildiğini kaydetti.


Kayseri nüfusunun yarısına hizmet verdiklerini, şehrin ekonomik ve üretim tesislerinin yer aldığı, alış veriş merkezlerin odağı durumundaki Melikgazi ilçesinin her geçen gün planlı bir şekilde geliştiğini ve büyüdüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç “Örnek ve referans belediye çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Her geçen gün büyüyen ve gelişen ilçemizde daha seri, etkin ve verimli aynı zamanda kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. Bu bayram da vardiya usulü görev yapacak tüm ekip çalışanlarına teşekkür ediyor. Bayramlarını kutluyorum. 6772 Sayılı Kanuna istinaden devlet ikramiyesinin 2. ödemesinin bayram öncesi hesaplarına yatırıldı. Belediyemizde toplam 109 işçi statüsünde çalışanımıza toplam 160.000-TL ödeme yapılarak bayram alış verişlerine katkı sağlandı” dedi.


Başkan Büyükkılıç, bu bayramda da belediye işçileri çifte bayram yaptıklarını bundan dolayı da mutlu olduklarını sözlerine ekledi.




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