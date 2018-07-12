Melikgazi’de 32 tesiste ücretsiz internet hizmeti

WİFİ hizmetinin şu anda 31 tesisin yanı sıra belediye hizmet binası da dahil olmak üzere 32 merkezde sunulduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “2015 yılından sonra kablosuz iletişim artık toplumun vazgeçilmez günlük yaşamından bir hizmet olmuştur. Bu açıdan toplumun ihtiyaçlarını karşılamakla görevli belediyeler bu yönde çalışmalar yapmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak 11 sosyal ve spor tesislerimizde, 14 büyük ölçekli ve çok amaçlı park ile 6 kapalı semt pazaryerimizde kablosuz WİFİ hizmeti sunuyoruz. Belediye hizmet binamıza gelen vatandaşlarımızda bu hizmetten faydalanmaktadır. Bu sayının her geçen gün artırılması için alt yapı çalışmalarımız hızla devam ediyor.Şartlar oluştukça daha çok tesisimizde bu hizmeti vatandaşımıza sunacağız. Hedefimiz 2019 yılında belediyemize ait tüm park, tesis ve kamu alanlarında kablosuz internet hizmeti sunmaktadır.”

Melikgazi Belediyesi tarafından sağlanan ücretsiz WİFİ hizmetinin bölgede yaşayan vatandaşlar ve esnaflar tarafından takdirle karşılandığını belirten Başkan Büyükkılıç “İnternet günlük yaşamımızın vazgeçilmez unsuru halene geldi.Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve referans yatırım ve projelerinde teknolojiyi en üst düzeyde kullanan Melikgazi Belediyesi ücretsiz WİFİ hizmeti ile örnek bir belediye olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir” dedi.