Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 11:45

Melikgazi’de 32 tesiste ücretsiz internet hizmeti

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu sosyal ve spor tesisleri, parklar ile pazaryerlerinde kablosuz internet sistemi olan WİFİ hizmeti verdiğini söyledi.

Melikgazi’de 32 tesiste ücretsiz internet hizmeti

12 Temmuz 2018 11:45


WİFİ hizmetinin şu anda 31 tesisin yanı sıra belediye hizmet binası da dahil olmak üzere 32 merkezde sunulduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “2015 yılından sonra kablosuz iletişim artık toplumun vazgeçilmez günlük yaşamından bir hizmet olmuştur. Bu açıdan toplumun ihtiyaçlarını karşılamakla görevli belediyeler bu yönde çalışmalar yapmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak 11 sosyal ve spor tesislerimizde, 14 büyük ölçekli ve çok amaçlı park ile 6 kapalı semt pazaryerimizde kablosuz WİFİ hizmeti sunuyoruz. Belediye hizmet binamıza gelen vatandaşlarımızda bu hizmetten faydalanmaktadır. Bu sayının her geçen gün artırılması için alt yapı çalışmalarımız hızla devam ediyor.Şartlar oluştukça daha çok tesisimizde bu hizmeti vatandaşımıza sunacağız. Hedefimiz 2019 yılında belediyemize ait tüm park, tesis ve kamu alanlarında kablosuz internet hizmeti sunmaktadır.”


Melikgazi Belediyesi tarafından sağlanan ücretsiz WİFİ hizmetinin bölgede yaşayan vatandaşlar ve esnaflar tarafından takdirle karşılandığını belirten Başkan Büyükkılıç “İnternet günlük yaşamımızın vazgeçilmez unsuru halene geldi.Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve referans yatırım ve projelerinde teknolojiyi en üst düzeyde kullanan Melikgazi Belediyesi ücretsiz WİFİ hizmeti ile örnek bir belediye olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç