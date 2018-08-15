Melikgazi’de 6 günde 1378 öğrenciye rehberlik hizmeti verildi

Melikgazi Belediyesi olarak yapılan tercihlerde öğrencilerin talepleri doğrultusunda, şehir, üniversite, fakülte ve meslek tercihlerin sıralanmasına rehberlik yaptıklarını belirten Başkan Büyükkılıç “Üniversiteli adaylara açıklanan sonuçlar doğrultusunda meslek tercihleri konusunda uzman ekiplerce yardımcı olduk. Eğitimin ve Eğitimcinin Dostu bir belediye olarak bünyesinde kurduğumuz stantlarda öğretmenlerimiz tarafından doğru yönlendirmelerle öğrencilerimize yol gösterdiler, üniversite ve meslek tercihlerinde katkıda bulundular. Bir bakıma mesleklerini belirleyerek yaşamlarını yön verdiler” dedi.

Melikgazi Belediyesi İletişim Merkezinde 07-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde öğrencilere tercih hizmeti verdiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştıracak gençlerimiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını bu neden ile gençlere doğru tercih doğru eğitim konusunda yardımcı olduklarını kaydetti.

Üniversite adayları ve aileleri de tercih Masası ile daha bilinçli, doğru ve etkin tercih yaparak yaşamlarına yön verdiklerini belirterek, ücretsiz olarak rehberlik desteği sağlayan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a ve ekibine teşekkür ettiler