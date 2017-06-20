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20 Haziran 2017 10:53

Melikgazi’de 97 noktada çalışma

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2017 yılı içinde Fen İşleri, Ulaşım, Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım, Park Bahçeler ve Kültür ile Destek hizmetleri Müdürlüklerince yapılan 108 ihale sonucunda şehrin 97 ayrı noktasında çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Melikgazi’de 97 noktada çalışma

20 Haziran 2017 10:53


81 mahallenin her birinde yol, asfalt ve yapım şefliklerince yapılan bu çalışmalar ile ilçenin şantiye alanına döndüğünü belirten Başkan Büyükkılıç, sosyal ve spor tesisleri, okul inşaatı ile spor sahaları, okullara kapalı spor salonu, kentsel dönüşüm binaların, mahaller de dış cephe yenilenmesi gibi çalışmaların devam ettiğini belirtti.


2017 yılı bütçesi sadece alt yapı, yol açılması ve bina ve tesis yapımı için 252 milyon lira ödenek ayrıldığını ancak bunun yanında kamulaştırma, asfalt ve mıcır alımı gibi giderlerin olmadığını belirten Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:


“Melikgazi Belediyesi olarak planlı bir çalışma ile alt yapı yatırımcı müdürlükleri ve ilgili şeflikler ile toplantı yapıyoruz. Bu toplantılarda durum değerlendirmesi, çalışmaların son durumu ve gelişimini takip ediyoruz. Şehrin merkez semtlerinde hangi hizmet var ise en köşedeki semtte de aynı hizmet ve yatırım vardır. Kentleşme politikamızda çok merkezli şehir planlıyoruz. Belediyenin birçok hizmetini semtlere ulaştırarak şehir merkezinde yükü azaltıyoruz. Meslek edindirme, nikâh işlemleri, denetim gibi hizmetler semtlere dağılmış durumdadır. Dolayısıyla bu tür kentleşme çalışmalarımız ‘Kayseri Modeli’ olarak bilinmektedir. Birçok uygulamada başarılı olan projelerimiz örnek alınmaktadır."


Başkan Büyükkılıç, 2017 yılının ilk 6 ayında 108 ihalenin yapıldığını ve 12 ihalenin ise önümüzdeki günlerde yapılacağını ve yılın ilk 6 ayında 120 ihalenin yapılmış olacağını sözlerine ekledi.




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