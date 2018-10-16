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Melikgazi'de açık, şeffaf ve internet'ten yayınlı arsaların ihalesi tamamlandı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti belediyeye ait olan konut ve bağ-sayfiye arsaları ile Akaryakıt İstasyonu arsasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti belediyeye ait olan konut ve bağ-sayfiye arsaları ile Akaryakıt İstasyonu arsasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. ve 45. maddelerine istinaden ihale ile satışa sunulduğunu bildirdi.


Mülkiyeti belediye ait olan atıl durumdaki arsaların satışı ile hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağlandığı gibi belediye bütçesine de ek gelir elde edildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Konut, bağ ve sayfiye arsaları ile akaryakıt istasyonu arsasının ihale ile satışını yine şeffaf ve herkese açık bir şekilde gerçekleştirdik. Bu satışlar ile arsa arayanlar için iyi bir fırsat oluşturuyoruz. Akaryakıt İstasyonu arsası ile girişimcilere bir imkan sağladık. Ayrıca ekonomiye, istihdama da katkı sağladık. Bugün yapılan ihalede 11 taşınmazın 7 satışı gerçekleştirildi ve 4 mülkün satışı ise pazarlığa bırakıldı. Elde edilen 10 milyon 255 bin liralık gelir, ilçe halkına hizmet olarak geri dönecek. Arsaları alanlara şimdiden hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

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