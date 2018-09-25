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Melikgazi'de atıl sobalar ihtiyaç sahiplerine

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, atıl olan sobaların ihtiyaç sahiplerine verilmesi için yeni bir hizmet başlattıklarını söyledi.


Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili açıklamasında, “Melikgazi Belediyesi, toplumda birlik ve beraberliğe büyük önem vermektedir. Bu nedenle halk piknikleri düzenlemektedir. İftar programları düzenlemektedir. İaşe paketleri, kırtasiye yardımları yaparak toplumda sosyal dengeyi sağlamaktadır. Zaten bizim inancımızda da paylaşmak ve yardımlaşmak esastır. Melikgazi Belediyesi olarak bu kış aylarının başlangıcında evlerde atıl duran, ihtiyaç fazlası sobalara yine ihtiyaç sahipleri adına talibiz. ‘ALO' derseniz, ekiplerimiz sobaları evinizden veya işyerinizden alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaktır” dedi.


355 14 31 no'lu telefonu arayınız


Soba yardımında bulunmak isteyenlerin 355 14 31 no'lu telefonu aramalarını isteyen Büyükkılıç, bu yardımlaşmayla birçok ailenin kışı sıcak evlerde geçirebileceklerini sözlerine ekledi.

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