Memduh Büyükkılıç, 2002 yılında başlatılan evsel atıkların ayrıştırılmış olarak geri toplanılmasına ilişkin çalışmanın Melikgazililerce benimsendiğini ve verilen eğitimler sayesinde de başarılı bir şekilde devam ettiğini ilgili bakanlıkça Melikgazi Belediyesi çalışmalarının örnek gösterildiğini söyledi.

2017 yılının ilk 6 ayında 3.100 bina 110.000 daireye ulaşıldığı ve iş yerleri ile kamu kurumları için yıllık 3.000 adet iç mekan geri dönüşüm kutuları dağıtıldığını belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “ 30 kamu kurumu, 297 okul 1 üniversite, 3 yurt, 300 market 5 AVM, 23 hastane, 14 otel ve 2.000 işyeri ile ortak çalışılmaktadır. Bu yılın ilk 6 ayında toplam 55 okulda geri dönüşüm eğitimi verilmiş olup, 30 okulun tesisimize teknik ziyareti gerçekleştirilmiştir. Geri dönüşüm çalışmalarında amaç her zaman doğayı korumak olmuştur. Elimizde olan doğal kaynakları korumanın en güzel yolunun zarar vermemek” olduğunu kaydetti.

Plastik, pet, kağıt, cam, metal, pil, bitkisel atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, elektronik atık, ahşap atıkları, naylon, olmak üzere 11 kalemde geri dönüşüm yapıldığını belirten Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

“Melikgazi Belediyesi çevre dostu bir belediyedir. Bu açıdan çevre kirliliğini önlemek hem de doğal kaynakların israfını önlemek amacı ile başlatmış olduğu ayrıştırılmış geri dönüşüm çalışması ile artık örnek ve referans gösterilen bir belediye konumuna gelmiştir. Geri dönüşümde başarı oranımız % 90 larda olup bu rakam Türkiye ortalamasının çok üstündedir. Bu sonuçlar bir bakıma Melikgazilerin geri dönüşüme vermiş olduğunu önemin en önemli göstergesidir.Geri dönüşüm çalışmalarında başarının, eğitim ve farkındalık olduğu bilinci ile çalışmalarımızı planlıyoruz. Ülkemizde yaklaşık 20 belediyeyle geri dönüşüm basket potalarımız ve pet şişe geri dönüşüm kafeslerimiz farkındalık çalışmalarımızın en güzel bir örneklerindendir. Türkiye’de yeni bir geri dönüşüm ekipmanı kazandırmanın haklı mutluluğunu yaşamaktayız. 2017 yılımda kamuoyunda mavi kapak toplama olarak bilinen projeyi geliştirerek, her kapağın ait olduğu pet şişeyle birlikte toplamaya başlamış olduğumuz "pet şişeleri topluyor engelleri aşıyoruz" projemiz ile sosyal sorumluluk projelerimize devam etmekteyiz.”

Memduh Büyükkılıç, “geri dönüşüm çalışmalarında en önemli çözüm ortağımız olan hemşehrilerime gösterdikleri hassasiyet ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.