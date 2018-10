Melikgazi'de Belediye Yatırımları İle Pek Çok Şeyler Değişti

1999 yılından itibaren hem alan olarak genişlediklerini hem de nüfus olarak büyüdüklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, 2009 yılında 7 bölgenin ilçeye dâhil olduğunu 2014 yılı Mart ayında ise Ağırnas ile Sarımsaklı yerleşim alanlarının da Melikgazi ilçesine dahil olduğunu, yani hizmet alanının genişlediğini belirtti.

Çok merkezli şehirleşme modeline devam...

Belediye hizmetleri her an ve her yerde ilkesi ile ancak merkezi bir şehirleşme değil çok merkezli ve meydanlı bir şehirleşme modelinin Melikgazi için seçildiğini ifade eden Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.

“Kayseri belediyecilik modeli ile başlanılan yatırım ve hizmet hamlesi ile 2019‘lu yıla gelindi. 2004 yılında rekor bir oy oranı ile ‘hizmete devam' denildi. Bu yetmedi 2009 yılında 7 belde belediyesi Melikgazi Belediye bünyesine katıldı. Ancak gerek hizmetin kalitesinde ve gerek ise eşitliğinde hiçbir değişim olmadan şehrin en ücra köşesine her hizmeti büyük bir şevk ve heyecanla sunduk. 1999 yılı ile 2018 uydu harita fotoğraflarına bakıldığında büyük ölçekli parklar, sosyal konutlar, spor ve sosyal tesisler, kentsel dönüşüm projeli ile yükselen bloklar ile ilçenin fiziki yapısının değiştiğini görürsünüz. Gerçekleştirilen yatırımlar ile sadece fiziki yapı değil bu mekânlardan yararlanan bireylerin sosyal yaşamları da değişti. Kısacası Melikgazi'de çok büyük değişikler oldu. Ancak değişmeyen tek şey bizlerin çalışma şevk ve heyecanı olmuştur”