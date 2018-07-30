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30 Temmuz 2018 14:28

Melikgazi’de çalışmalar, yüzde 100 e-devlet ile gerçekleştiriliyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, en son teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek çalışmalarda kullandıklarını söyledi.

Melikgazi’de çalışmalar, yüzde 100 e-devlet ile gerçekleştiriliyor

30 Temmuz 2018 14:28


Şu anda tüm çalışanların bilgisayar ile hizmet sunduğunu, yani Melikgazi Belediyesinde memurların bilgisayar kullanımın oranının yüzde 100 olduğunu söyleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, bilgisayar kullanımın sadece memurlar ile kalmadığını 81 mahalle muhtarlığında bilgisayar olduğunu, kaçak inşaat, zabıta denetim, zabıta trafik gibi ekiplerin de cep bilgisayar ile çalıştığını kaydetti.


Melikgazi şehrinin at arabası olmayan, gecekondu yapılamayan ve kaldırımların el arabaları ile işgal edilmediği bir ilçe olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak 2017 yılı başında Melikgazi İletişim Merkezini hizmete açtık. MİMER ile adeta bürokraside kırtasiyeciği ortandan kaldırdık ve tüm iş ve işlemler bilgisayar ile yerine getirilmektedir. E-imza da tamam ve şu anda e-devlet sisteminde hizmet veren belediyelerden biriyiz. Bilgisayar ile belediye iş ve işlemlerinde büyük verimlilik elde ediyoruz ve e-belediye ile e-devlet bütünleşmesini sağlıyoruz. 7 gün 24 saat çalışan bir kurum olarak şehrimize hizmet ediyoruz” dedi.


Bilgi İşlem Müdürlüğü çalışanları ile toplantıda bir araya gelen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Memduh Büyükkılıç, yeni uygulamaya konulan yazılım sistemi ile Melikgazi de iletişim ve birimlerin çalışmalarında verimliliğin arttığını ve daha etkin hizmetin daha kısa sürede sunulduğunu sözlerine ekledi.




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