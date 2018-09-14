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Melikgazi'de CİMER'den gelen 815 başvuru sonuçlandırıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezlerine (CİMER) yapılan başvuruların yasal süresi içerisinde cevaplandırılarak gereğinin yapıldığını söyledi.


Melikgazi Belediyesi CİMER birimine, 1 Ocak - 14 Eylül 2018 tarihleri arasında toplam 815 başvuru yapıldığını belirten Melikgazi belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,Söz konusu başvuruların tamamı konularına göre ilgili birimlere yönlendirilerek, başvuru sonucunun tekrar bildirildiğini kaydetti.


Başvurular ile ilgili olarak olumlu veya olumsuz tüm cevaplar ilgili birimlerden geldikten ve onaylandıktan sonra, hem vatandaşa hem de Başvurunun yönlendirilmiş olduğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezlerine ulaştırıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, vatandaşların yapılan işlem den sonra belediyenin çalışmasından dolayı memnuniyetlerini yine CİMER üzerinden gerçekleştirdiklerini bildirdi.


Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, CİMER'in bir bakıma vatandaş memnuniyet çalışmasını sergilediğini ve sonuçların bu çok önemli olduğu sözlerine ekledi.

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