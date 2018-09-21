Melikgazi'de dairelerin kura çekimi başladı

Kentsel Dönüşüm Projesi ile birçok hak sahiplerinin bu kış'ı sıcacık yuvalarında geçireceklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesinde gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Anbar Mahallesinde 138 hak sahibi için kura çekimi yapılacaktır. Yani 138 kişi Kentsel Dönüşüm kapsamında dairelerini belirleyecektir. Melikgazi Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirilecek olan kura çekimime Anbar mahallesinde hak sahipleri aileleri ile birlikte gelerek bu mutluluklarını ve heyecanlarını hep birlikte paylaşacaklardır" dedi.

Kura Çekimine katılacak 138 hak sahibi ise şimdiden kısa sürede evlerini tamamlayarak teslim edileceğinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek bu imkanları sağlayan Başkan Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ettiklerini sözlerine eklediler.