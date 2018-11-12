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Melikgazi'de ‘dijital arşiv' semineri

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim programı dahilinde ‘Resmi Yazışmalar ve Dijital Arşiv Sistemi’ konulu seminer verildiğini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim programı dahilinde ‘Resmi Yazışmalar ve Dijital Arşiv Sistemi' konulu seminer verildiğini söyledi.


Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Araştırmacı Metin Elbeyoğlu tarafından birimlerin büro memurlarına uygulamalı, soru-cevap ve örnek evraklar üzerinden verildiğini belirten Başkan Büyükkılıç "Çalışanlarımıza yönelik olarak e-devlet sisteminde hizmette bütünlük ve uygunluk açısından sürekli eğitim seminerleri düzenliyoruz. Belediyemizde e-imza dönemi başlamıştır. Islak imzalı evrak kullanılmayarak; zaman, kağıt ve bürokratik işlemlerden ortadan kaldırılmıştır. Belediyemiz büro memurlarına yönelik verilen seminer aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği ile Belediyemizin ortak bir projenin devamıdır. Kamu çalışanların daha bilgili, bilinçli ve tecrübeli birer kamu görevlisi olabilmeleri için belirli aralıklarla hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmelidir. Bu hizmet kalitesini artırdığı gibi hizmette bütünlük ve verimliliği artırır. Soru cevap şeklinde verilen seminer de katılımcılar slayt sunumu ile bilgilendirildi" dedi.


Melikgazi Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği içerisinde gerçekleştirilen seminerler dizisinin devam edeceğini ifade eden Büyükkılıç, Melikgazi Belediye çalışanlarına yönelik düzenlenen seminere ilgiyi artıran konuşmacı Metin Elbeyoğlu'na teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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