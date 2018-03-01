Melikgazi’de emniyet hizmet binası inşaatı devam ediyor

Gesi Fatih Mahallesi Günsazak Bulvarı üzerinde inşası devam eden Emniyet Hizmet Binası’nın bölge olarak şehrin doğu kısmına hizmet vereceğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak ilçenin sağlık, eğitim, spor, kültürel ve emniyetinden sorumluyuz. Ekonomisinden ve ticaretinden sorumluyuz. Çünkü bu hizmetlerin önünü açacak ve imkan tanıyacak kurumlar arası işbirliği ve görev alanı belediyeler ile yetkilendirilmiştir. Beşikten mezara kadar hizmetlerin tamamından belediyeler sorumludur. Planlı ve imarlı gelişen şehrimizde yeni hizmetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Şehrin doğu bölümünde ihtiyaç olan emniyet binası için gelen talebi hemen değerlendirdik, projelendirdik ve temelini attık. Kış mevsimine rağmen inşaat tüm hızı ile devam ediyor” dedi.

Melikgazi Belediyesi olarak geleceğe yatırım yaptıklarını ve seçimlik değil halkın gerçek ihtiyaç ve taleplerini yerine getirdiklerini bundan dolayı da referans belediye olarak bilindiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, 100 bin’in üzerinde nüfus barındıran şehrin doğu bölümünde ihtiyaç duyulan Emniyet Hizmet Binasının tamamlanarak bu yıl içinde hizmete açılacağını sözlerine ekledi.