Melikgazi'de Gazilere özel hizmet

Şehit yakınlarına ve gazilere kamu hizmetlerinde farklılık, ayrımcılık ve hizmette öncülük yapılacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç; “Vatanımız, şehit ve gazilerimizin ortaya koydukları bu azim ve kararlılıkla elde edilmiştir. Vatan için canlarını ortaya koyan gazilerimize, saygı duymak ve değerli kişiliklerine yaraşır imkânlar altında yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak, ihtiyaçlarını karşılamak toplumsal sorumluluğumuzdur” dedi.

Türk Milleti'nin tarih boyunca verdiği var olma savaşından essiz destanlar yazıp zaferle çıktığını kaydeden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Yurdumuzda her yıl 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün millet olarak, birlik ve beraberlik içinde, bağımsız ve hür yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu bilinçle, Bu duygu ve düşüncelerle; Gaziler Haftası'nı kutlarım, ebediyete intikal eden gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta bulunan gazilerimize de saygı ve şükranlarımı sunuyorum Melikgazi Belediyesi olarak şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize hizmette ayrımcılık yapacağız. Şehitlerimiz, bizlerin bağımsız ve hür yaşaması için vatan uğruna canlarını feda etti, gazilerimiz ise canları pahasına savaştı. Onlar için ne kadar ayrımcılık yapsak azdır. Yerel yöneticiler olarak bizlerin de bu vatan için yapacağımız çok şeyler olduğunu düşünüyoruz."