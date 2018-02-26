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26 Şubat 2018 14:04

Melikgazi’de gürültüsüz çöp hizmeti

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, günden güne büyüyen ve gelişen Melikgazi İlçesinde daha etkin, verimli ve seri hizmet sunabilmek amacı ile araç parkını çevreci, gürültü çıkarmayan ve ekonomik araçlar ile genişlettiklerini bildirdi.

Melikgazi’de gürültüsüz çöp hizmeti

26 Şubat 2018 14:04



Melikgazi Belediyesi olarak çöp toplama araçlarında daha önce akaryakıt ile çalışan sistemin artık elektrik ile çalışan sisteme dönüştürdüklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, sistemin elektrik ile çalışması sonucu gürültü çıkarmayan, yakıttan tasarruf sağlayan ve çevreci bir sistemin şehrimize kazandırıldığını belirtti.


Çöp toplama aracındaki yükleme ve boşaltma sistemi olan aracın çevre temizlik vergileri ile alındığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin hep ilk’leri gerçekleştiren bir belediye olduğunu söyleyerek araç ile ilgili olarak şunları söyledi;



“Melikgazi İlçesinin yerleşim alanı büyümekte ve bu fiziki olarak büyümekte ve nüfusu da artmaktadır. Dolayısı ile her hizmet verilen alan ile birey sayısı da artmaktadır. Geniş bir alanda daha etkin ve verimli bir hizmet için teknolojinin her türlü yeniliklerini ve araçlarını kullanıyoruz. Daha kısa sürede daha çok alan da temizlik çalışması yapabilmek hem zaman hem yakıttan tasarruf sağlamak adına son teknoloji ile donatılmış araçları şehrimize kazandırıyoruz. Bunu yaparken de gürültü çıkarmayan, yakıttan tasarruf sağlayan ve çevre dostu araçların alınmasına veya yapılamasına öncelik sağlıyoruz. Bu amaç ile sıkıştırmalı ve boşaltma sistemini bundan böyle elektrikli sisteme dönüştürerek halkımızın hizmetine sunacağız.”



Başkan Büyükkılıç, çevre temizlik vergileri ile alınan araçların Melikgazi’nin referans hizmetlerinde verimliliğini artıracağını sözlerine ekledi.




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