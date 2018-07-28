Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 14:28

Melikgazi’de haşaratla mücadele başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu yıl haşarat ile mücadele çalışmasının Mart ayı başında yani böcek ve haşaratın larva döneminde başladıklarını söyledi.

Melikgazi’de haşaratla mücadele başladı

28 Temmuz 2018 14:28


Haşaratın larva döneminde yapılan etkin çalışma ile sineksiz bir yaz geçirilmesi için mazot karışımı dumanlı ilaçlamadan vazgeçildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:


“Bu yıl ilaçlama çalışmalarında ULV sistemi yani Soğuk Sisleme metodunun da uyguluyoruz. İlacı ile mazot karıştırıp duman ile yapılan eski ilaçlama metodunu bırakalı 5 yıl oldu. Ancak vatandaşlarımız eski duman ile yapılan ilaçlamaya alıştığı için sessis olarak sadece sisleme yapılan yeni sistemi gözü ile görmeyence ilaçlamanın yapılmadığını zannediyor. Halbuki her mahalle haftada 3 kez ilaçlanıyor. Üstelik ekip sayısı 12 ye çıkarıldı. Özel sektörden de hizmet alıyoruz. İlaçlama yapılan semtlerde şimdi ilaçlama ekibinin geldiğini bildirmek için araçlara siren ve seslendirme cihazları yerleştiriyoruz”


İlaçlamanın etkili olabilmesi için öncelikle sinek yuvası olacak olan sulu atıkların çöplere atılmaması gerektiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, öncelikle bataklıkların kurutulması ile başlatılan mücadelenin, çevreyi temiz tutmakla devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç