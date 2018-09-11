Melikgazi'de hedef sıfır atık

Geri dönüşümün 16 yıldır başarı ile uygulandığı ve gerek İlçemizde gerekse Türkiye'ye çalışmalarının örnek ve referans olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Belediyemizin Geri dönüşüm tesislerimizde yenileme ile modernize yaptık. Günde 50 tona yakın kapasitesi yüksek bir geri dönüşümlü bir tesisimiz mevcuttur. ‘Sıfır Atık' mantığı anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geri dönüşüm çalışması ile artık örnek ve referans gösterilen bir belediye konumuna geldik. Geri dönüşümde başarı oranımız Türkiye ortalamasının çok üstündedir. Bu sonuçlar bir bakıma Melikgazilerin geri dönüşüme vermiş olduğu önemin en önemli göstergesidir. Geri dönüşüm çalışmalarında başarının, eğitim ve farkındalık olduğu bilinci ile çalışmalarımızı planlıyoruz. Plastik, pet, kağıt, cam, metal, pil, bitkisel atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, elektronik atık, ahşap atıkları, naylon, olmak üzere geri dönüşüm çalışmalarımız yapılmaktadır. ‘Geleceğini çöpe' atma adı altında konferanslar düzenleyerek okullarda eğitimlerimiz devam etmektedir. Türkiye'de yeni bir geri dönüşüm ekipmanı kazandırmanın haklı mutluluğunu yaşamaktayız.”dedi.

Başta belediyenin hizmet bina ve tesislerinde olmak üzere İlçemiz sınırları içerisinde yapılan fizibilite çalışmaları sonucu 1.000 takım mavi, yeşil, sarı ve gri renk sıfır atık kutularımız alınmış ve dağıtımına başlanıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu çalışmanın alış veriş merkezleri, okullar, sağlık merkezleri gibi kamu kuruluşlarında da yapılacağını sözlerine ekledi.