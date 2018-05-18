Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 11:09

Melikgazi’de her gün başka mahallede iftar

Melikgazi Belediyesinin, her gün başka bir mahallede iftar programı gerçekleştirdiği ‘Mahallemde İftar Var’ programları başlıyor.

Melikgazi’de her gün başka mahallede iftar

18 Mayıs 2018 11:09


Programın, 18 Mayıs’ta başlayıp 13 Haziran’da sona ereceğini belirten Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Yüksel Kahramani ilk programın Yıldırım Beyazıt Mahallesinde yapılacağını ifade etti.


Kahraman, “Melikgazi Belediyesi olarak 2018 Ramazan ayı için dolu dolu bir program takvimi belirledik. Şehrimizin 13 noktasında iftar sofraları kuracağız. Şimdiden tüm hemşerilerimizin Ramazan Ayını tebrik ediyoruz. Mahallemde iftar var programlarına değerli hemşerilerimiz davet ediyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
27
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç