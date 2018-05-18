Melikgazi’de her gün başka mahallede iftar

Programın, 18 Mayıs’ta başlayıp 13 Haziran’da sona ereceğini belirten Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Yüksel Kahramani ilk programın Yıldırım Beyazıt Mahallesinde yapılacağını ifade etti.

Kahraman, “Melikgazi Belediyesi olarak 2018 Ramazan ayı için dolu dolu bir program takvimi belirledik. Şehrimizin 13 noktasında iftar sofraları kuracağız. Şimdiden tüm hemşerilerimizin Ramazan Ayını tebrik ediyoruz. Mahallemde iftar var programlarına değerli hemşerilerimiz davet ediyoruz” diye konuştu.