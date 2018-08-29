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29 Ağustos 2018 16:46

Melikgazi’de ihale

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesinde 2 blokta 92 daire ile 6 dükkan yapımının kat karşılığı için ihalesinin yapıldığını söyledi.

Melikgazi’de ihale

29 Ağustos 2018 16:46


Anbar, Küçükali ve Kazımkarabekir semtlerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaat ihalelerinin devam ettiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Kentsel dönüşüm projesi kapsamında ihaleler devam etmektedir. İhaleyi alan firmaların inşaatları hızla devam ediyor. Bugün de 2 blokta toplam 92 daire ile dükkanların ihalesi yapıldı. Hak sahiplerine verilecek daireler ile Kazımkarabekir’in planlı, modern ve gelişerek değişimi gerçekleşmiş olacaktır. Belediye olarak sadece bina yenilemesi değil, bizler mahallenin tamamında yenileme yapıyoruz. Caddeleri, otoparkları, yeşil alanları, çocuk oyun alanları ile yeni mekanlar oluşturuyoruz" dedi


Melikgazi’nin geliştiğini, güzelleştiğini, kentsel dönüşümde çalışmaların da hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı devam eden dairelerin zamanında teslim edileceğini sözlerine ekledi.




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