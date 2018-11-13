Melikgazi'de İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri

Personelin yaptıkları iş ve çalıştıkları ortamlarda sağlık ve güvenlik açısından iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla yapılması gereken tüm çalışmalara önem verdiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “İş güvenliği ile ilgili çalışmalar yasal olarak sağlık ve güvenlik açısından çıkmasından öte bu şartlar bizim şartlar bizim olmazsa olmazımızdır. Hepimizi koruyucu olacağına inandığımız iş sağlık ve güvenlik kurallara uymak ve bu şartları yerine getirmek hepimizin asli görevidir. 20 şerli gruplar halende toplam 6 gün sürecek eğitimde 180 personelimiz ilk yardım eğitimi verilecektir. Melikgazi Belediye Personeli zaman zaman bu tür hizmet içi iş güvenliği seminerli ile hem bilgilendirilecek hem de bilinçlendirilecektir. Zaten bu öğretilenler günlük yaşamımızın bir parçasıdır“ dedi.

Melikgazi Belediyesi çalışanlarına 60 kişilik gruplar halinde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda slayt eşliğinde seminer sonrası katılımcılara sertifika verileceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, personele yönelik hizmet içi eğitime büyük önem verdiklerini bir seminerler ile personelin bilgilendirildiğini ve bilinçlendirildiğini sözleri ekledi.