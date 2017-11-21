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21 Kasım 2017 17:09

Melikgazi’de kar temizleme ekipleri harekete geçti

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: “Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, şehrimizi de etkisi altına almaya başlamıştır.

Melikgazi’de kar temizleme ekipleri harekete geçti

21 Kasım 2017 17:09

Bu neden ile gerekli tüm tedbirler alınmış olup, ekipler hazır kıta olarak görev başındadır” dedi.


Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışının Kayseri’de de akşam saatlerinde başladığını belirten Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak yoğun kar ve buzlanmaya karşın hazır olduklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, özellikle Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesi, Battalgazi, Tavlusun, Turan, Erciyes ve Hisarcık Yolunda greyder ile tuz serpme araçları bulundururken, tuzlama ekiplerinin de hazır olduğunu kaydetti.


Kar ile mücadele ekiplerinin özellikle okul ile belediye otobüs güzergâhları ile eğimli yollarda hem temizleme hem de buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasına hazır olduğunu bildiren Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi ilçesinde kış şartlarında ulaşımın güvenli ve seri olması amacı ile Kasım ayında planlama yapıldı. Bölge, planlama kapsamında çalışma programına hazırlandı. Belediyenin kamyon, greyder araçlarından hariç araç kiralama ile hizmetin daha seri ve verimli olması için çalışıyoruz. Daha önce organize ve koordine edilen ekipler vardiya usulü çalışma yapacaklardır. Özellikle ana cadde ve bulvarlar da, Battalgazi, Erciyes, Asım Köksal, Konaklar caddeleri, Gesi Yolu, Kıranardı Yolu, Turan, Subaşı yolları gibi eğimli yollarda tuzlama çalışmaları önem arz etmektedir” diye konuştu.


Kaldırım kenarlarına rastgele park edilen araçlar


Kar yağışının yüksek kesimlerde daha yoğun olduğu, bugün ve yarın da devam edeceği hatırlatan Başkan Büyükkılıç, sürücülere buzlanmaya karşı uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi ve özellikle kaldırım kenarlarına rastgele park edilen araçların kar temizleme çalışmalarına engel olduğunu sözlerine ekledi.




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