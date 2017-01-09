Melikgazi’de Kesintisiz Ulaşım Devam Ediyor

Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, ekiplerin planlanan program dahilinde görev başında olduklarını ve 3 vardiya halinde, 112 araç ve 346 çalışanı ile çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Buzlanmaya Karşın Tuz Serpme Araçları

Kar ile mücadele ekiplerinin vardiya usulü ile çalıştıklarını ve bununla ilgili planlamanın sonbahar aylarında yapılarak listelendirildiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Kar yağışı ve buzlanma ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Melikgazi merkezinde kapalı yol yok ve belediye ekipleri, kendi iş makineleri yanında ayrıca kiralanan dozer, greyder ve kamyonlar ile karla mücadele ederek, yolları açık tutuyor. Melikgazi Belediyesi Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesi Battalgazi, Erciyes caddelerinde grayder ile tuz serpme araçları bulundururken, vardiyalı tuzlama ekipleri de ana yollarda tuz serpme çalışmalarına aralıksız devam ettiriyor. Turan, Subaşı, Gesi, Hisarcık, Kıranardı ve Mimarsinan yerleşim alanlarında MOBİL EKİPLER yani o bölgelere hizmet verecek ekipler oluşturuldu. KESİNTİSİZ ULAŞIM devam ediyor “ dedi.

Eğimli Yollarda Tuzlama Çalışmaları

Daha önce organize ve koordine edilen ekiplerin çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, özellikle ana cadde ve bulvarlar da, eğimli yollarda yine özellikle Turan ile Subaşı bölgesi arasında tipiye maruz kalan alanlarda tuzlama çalışmaları sık sık yapılmakta olduğunu kaydetti.

İş Makineleri İle Desteklenen Ekipler

Başkan Memduh Büyükıklıç, vardiya ekiplerinde 22 kepçe, 14 tuzlama aracı ve 12 beko lader ile kar süpürme ve kamyonların yer aldığını ve toplam 346 çalışanın görev yaptığını sözlerine ekledi.