Melikgazi'de kişi başına 800 lira yatırım

Kişi başına 800 lira yatırım ile Melikgazililerin yine Melikgazili olmanın keyfini yaşayacaklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, 2018 yılı bütçesi ile nüfusu 500 bini geçen ilçe belediyeler arasında ilk on içerisinde yer aldığını ve her hafta bir tören ya bir tesisin temelinin atıldığını ya da hizmete açıldığını kaydetti. Yatırımların ve hizmetlerin temelinde halktan toplanan vergilerin oluşturduğunu, Kayseri Belediye Modelinin başarısının ise bu vergileri yerinde ve zamanında yatırıma dönüştürmek olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç; “2018 yılı yatırım ve hizmet planlamamız program içerisinde devam etmektedir. Hemşehrilerimizin vergileri kendilerine hizmet olarak geri ödenmektedir. Zaten hizmeti gören ve yaşayan Melikgazi vergisini tam ve zamanında yatırmakta veya çalışmalarımıza bağışları ile katkı sağlamaktadırlar" dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, 2018 yılı yatırımların zamanında tamamlanarak hizmete sunulması öncelikleri arasında olduğunu, çünkü zamanında yapılamayan hizmetin eziyete dönüştüğü bu neden ile bu her hafta koordinasyon düzenlediklerini sözlerine ekledi.