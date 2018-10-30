Melikgazi'de Kura Heyecanı

Kentsel Dönüşüm Projesi ile birçok hak sahiplerinin bu kış'ı sıcacık yuvalarında geçireceklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç“Melikgazi Belediyesince gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Projesikapsamında Küçükali Mahallesinde Kasım ayı sonunda tamamlanacak 4 blok 117 daire için noter huzurunda kura çekimi yapılarak hak sahipleri daireleri belirledi. Melikgazi Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirilen olan kura çekimine Küçükali Mahallesinde hak sahipleri aileleri ile birlikte gelerek bu mutluluklarını ve heyecanlarını hep birlikte paylaştılar.” dedi.

Kura Çekimine katılan 117 hak sahibi ise kısa sürede evlerini tamamlayarak teslim edileceğinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek bu imkanları sağlayan Başkan Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ettiklerini sözlerine eklediler.