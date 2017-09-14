Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 12:00

Melikgazi’de mahalle sayısı 81’den 58’e indirilecek

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi’de mahalle sayısı 81’den 58’e indirilecek

14 Eylül 2017 12:00

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Meclisince mahalle sayısının 81’dan 58’e indirilmesi kararının alındığını söyledi.


Daha büyük mahalleler ile daha büyük muhtarlıklar


Mahalle birleştirilmesinin, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılması, koordinasyonun daha rahat sağlanması amacıyla yapıldığının belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç: "Kamu hizmetlerinde birlik sağlamak; verilen hizmetin kalitesinin artırılmasını ve vatandaşlarımızın çağın gerektirdiği kalitede hizmet almasını sağlamak üzere bu tür bir düzenlemeye gidilmiştir. Çalışma sonucunda daha büyük mahalleler kurulacağı için daha büyük muhtarlıklar olacaktır. Bu çalışma ile Melikgazi ‘de oluşturulan mahallelerin nüfus ortalaması 6800 iken 9500 kişi olmuştur. Bazı mahallelerin 250’ye kadar düşmüş idi. Nüfuslu mahalleler bulunduğunu ve nüfusun az olması nedeniyle muhtarlar da kaliteli hizmet sunmak için gerekli altyapı yatırımlarını yapamamaktadırlar. Hiçbir mahallenin isminin kaybolmadığını, mahallelerden kaldırılan isimlerin zaten oradaki camide, Okula, Bulvar ile caddeye veya başka bir tarihi eserde yaşatılacaktır” dedi.


Melikgazi ‘de mahallelerin nüfus ortalaması 6800 iken 9500 oldu


Birleştirmeler yapılırken mahallelerin birbirine yakınlığı, ulaşım durumları, coğrafi yapıları, nüfus yoğunlukları ve ana caddeler ile yolların durumunun da dikkate alındığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Mahalle birleştirmesinin Belediye Meclisinin oybirliği ile alındığını ve kararın Melikgazi Kaymakamlığına gönderildiğini sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
35
°
C
Açık
  • Cuma
    Açık
    35°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç