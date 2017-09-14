Melikgazi’de mahalle sayısı 81’den 58’e indirilecek

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Meclisince mahalle sayısının 81’dan 58’e indirilmesi kararının alındığını söyledi.

Daha büyük mahalleler ile daha büyük muhtarlıklar

Mahalle birleştirilmesinin, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılması, koordinasyonun daha rahat sağlanması amacıyla yapıldığının belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç: "Kamu hizmetlerinde birlik sağlamak; verilen hizmetin kalitesinin artırılmasını ve vatandaşlarımızın çağın gerektirdiği kalitede hizmet almasını sağlamak üzere bu tür bir düzenlemeye gidilmiştir. Çalışma sonucunda daha büyük mahalleler kurulacağı için daha büyük muhtarlıklar olacaktır. Bu çalışma ile Melikgazi ‘de oluşturulan mahallelerin nüfus ortalaması 6800 iken 9500 kişi olmuştur. Bazı mahallelerin 250’ye kadar düşmüş idi. Nüfuslu mahalleler bulunduğunu ve nüfusun az olması nedeniyle muhtarlar da kaliteli hizmet sunmak için gerekli altyapı yatırımlarını yapamamaktadırlar. Hiçbir mahallenin isminin kaybolmadığını, mahallelerden kaldırılan isimlerin zaten oradaki camide, Okula, Bulvar ile caddeye veya başka bir tarihi eserde yaşatılacaktır” dedi.

Melikgazi ‘de mahallelerin nüfus ortalaması 6800 iken 9500 oldu

Birleştirmeler yapılırken mahallelerin birbirine yakınlığı, ulaşım durumları, coğrafi yapıları, nüfus yoğunlukları ve ana caddeler ile yolların durumunun da dikkate alındığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Mahalle birleştirmesinin Belediye Meclisinin oybirliği ile alındığını ve kararın Melikgazi Kaymakamlığına gönderildiğini sözlerine ekledi.