İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Melikgazi'de MELMEK kurslarına kayıtlar başladı

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, her yıl sonbahar ve ilkbahar dönemleri olmak üzere iki dönem sanat ve meslek edindirme kursları açarak yüzlerce kişiyi meslek öğreterek Milli Eğitim Bakanlığı Kurs Bitirme Sertifikası verdiklerini anımsattı.


Melikgazi Belediyesi Meslek ve Sanat Edindirme kurslarında kursiyerlerin kurs sonrası meslek ve iş sahibi olduklarını ifade eden Büyükkılıç, 2018 yılı sonbahar dönemi meslek ve sanat öğrenme kayıtlarının başladığını söyledi.


Ev tekstili, makine nakış, diksiyon gibi bölümleri tamamlayan kursiyerlerin yatak, yorgan ve nevresim üretimi yapan firmalarda kalifiyeli elaman olarak iş bulduklarını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, MELMEK kurslarının aynı zamanda sosyal bir çevre ve statü merkezi olduğunu kaydetti.


Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;


''Melikgazi Sanat ve Meslek kurslarının 14 ayrı Sosyal tesiste 104 branşta ve 27 farklı alanda kurs kayıtları başladı. Ücretsiz olarak verilen kurslarımız sonrası verilen sertifikalarda Milli eğitim Bakanlığı onaylıdır. Yoğun ilgi gösterildiğinden kontenjanlar sınırlıdır. MELMEK kurslarına katılan kursiyerler sadece hobi için değil aynı zamanda meslek sahibi olmak amacı ile kurslara katılmaktadırlar. Bu kurslar ile aynı zamanda yöresel ve bölgesel kültür ve sanatla ilgili mesleklerde öğretilmektedir”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.