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Melikgazi'de mezarlıklar düzenli olarak temizleniyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçe sınırları içerisinde 30 ayrı semtte mezarlık bulunduğunu ve tüm bunların düzenli olarak bakım ve temizliğinin yapıldığını söyledi.


Anadolu insanının birbirine saygılı ve yardımsever olduğunu ve hem mutlu hem de acılı günlerinde sevdikleri ile paylaşarak toplumsal barışa katkı sağladığını belirten Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi ilçe sınırları içerisinde 30 ayrı mezarlık alanı bulunmaktadır. Yine 30 adet prefabrik ve taşınabilir günlük taziye çadırı hizmeti vermektedir. Tüm mezarlıklarda bakım onarım yapılmaktadır. Ayrıca 2018 yılı içerisinde Mimarsinan Güney ile Serkent, Gürpınar ve Hisarcık bölgesi mezarlıklarında taziye binası inşa edildi. Cenazenin defni sonrası cenaze sahiplerinin taziyelerini kabul edebilmesi için yapılan bu taziye evleri büyük ilgi görmekte ve beğenilmektedir. Çünkü 12 ay süresi ile kalıcı ve her hava koşulunda kullanılmaktadır. 2019 yılı içerisinde 3 ayrı bölge mezarlığında planlama yapılmıştır “ dedi.


Toplum değerleri önemli


Başkan Memduh Büyükkılıç, Anadolu insanı için taziye çok önemli bir sosyal dayanışma olduğunu bu açıdan mezarlıklara taziye evi yapılmasına devam edeceğini sözlerine ekledi.

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