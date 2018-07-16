Melikgazi’de öncelik; seri, güvenli ve akışkan ulaşım

8 mühendis ile 6 teknikerden oluşan yönetim birimi ve 54 ağır iş makinesi, 72 kamyon, hafif arazi araçları birlikte 234 işçisi ile Ulaşım Müdürlüğü’nün bir plan içerisinde çalıştığını belirten Başkan Büyükkılıç, dünya da ulaşımın artık başlı başına bir hizmet sektörü olduğunu ve uydu bağlantılı çalışmaları ile hizmet verdiğini kaydetti.

Melikgazi Belediyesi olarak ulaşıma verilen önem ve hassasiyetten dolayı ulaşım hizmetleri müdürlüğüne önem verdiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç “Yol medeniyettir. Bu fikir ve ilke ile Melikgazi belediyesi olarak imar planlarında yer alan yolların açılmasına büyük önem veriyoruz. Yolları açtığımız yetmiyormuş gibi bu yolların sürekli bakım ve onarımını gerçekleştirerek güvenli ve seri ulaşımı sağlıyoruz. Sadece araç trafiğini değil yaya trafiği için özel yayalara yollar, geçişler ve bölümler oluşturuyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak ulaşıma verilen önem ve ciddiyetin bir ifadesi olarak Ulaşım Hizletleri Müdürlüğü adı altında yeni bir birim oluşturmuştuk. Melikgazi de ulaşım böylelikle bilgili, tecrübeli ve konusunda ihtisaslaşmış bir kadro ile ulaşım işleri yürütmektedir. Ulaşım kendi başına artık ihtisaslaşmış bir kadro istemektedir” dedi.

Melikgazi Belediyesinin 2018 yılı bütçesinin 405 milyon TL olduğunu ve ulaşım bütçesinin ise 58 milyon ile bu bütçenin yaklaşık yüzde 15 oluşturduğunu bildiren Başkan Memduh Büyükkılıç, Ulaşıma verilen önemin bütçeden belli olduğunu sözlerine ekledi.