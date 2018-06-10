Melikgazi’de Parklar Çocukları Bekliyor

Daha doğrusu 713 parkımızı çocuklarımıza emanet ettik. Gönüllerince eğlensinler ve oynasınlar. Anne ve babaların da gönülleri rahat olsun” dedi.

Parklar çocuklara emanet

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, okulların tatil olması ile birlikte yaklaşık 300 bin öğrencinin tatile başladığını ve belediye olarak çocuklara tahsisli parkların hazır hale getirildiğini söyledi.

Her parkta çocuk oyun alanı ve grubu

Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 713 ayrı park bulunduğunu bu parklardan 282’sinin çok amaçlı ve büyük ölçekli olduğunu ancak her parkta çocuk oyun alanı ve grubunun bulunduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, parklarda ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahaları bulunduğunu, yürüyüş ve bisiklet yollarının yer aldığını kaydetti.

Oyun alanların zemini tartan veya sentetik çim

Parklarda çocukların daha güvenli ve sağlıklı alanlarda oyun oynamalarına imkan tanımak için 312 parkın oyun alanının zemininin tartan veya sentetik çim olarak düzenlendiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

“Eğitime yaz tatili gelmeden önce belediye olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan parklarda bakım ve onarım gerçekleştirdik. Çocuk oyun aletlerinin bakımını yaptık veya yenileri ile değiştirdik. Spor alanlarında bakım yaptık. Tüm bu çalışmaları çocukların rahat, temiz, güvenli ve yeşillikler içinde rahatça oyun oynayabilmeleri için yaptık. 104 günlük tatil süresince parkımız çocuklarımızın hizmetindedir. Daha doğrusu 713 parkımızı çocuklarımıza emanet ettik. Gönüllerince eğlensinler ve oynasınlar. Anne ve babaların da gönülleri rahat olsun”