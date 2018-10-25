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Melikgazi'de sosyal belediyecilik

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2019 yılı içerisinde bölge halkından ihtiyaç duyulanlara verilmek üzere ihale ile 3 milyon adet somun ekmek satın alınacağını söyledi.


Engelli, Yaşlı, Çalışamayacak Kadar Rahatsız, Kimsesiz, Bakıma Muhtaç


Melikgazi Belediyesi olarak her yıl bakıma muhtaç, geçim sıkıntısı içerisinde olan vatandaşları aç bırakmamak için ihale ile somun ekmek alınarak dağıtımın gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “ Belediyelerin kuruluş amaçlarından biride sosyal belediyecilik ilkesidir. Toplumda birlik ve beraberliği, barış ve huzurun sağlanması, toplumda sosyal dengenin oluşturulması amacı ile belediyelere yasa tarafından yetki verilmiştir. Bu amaç ile her yıl engelli, yaşlı, çalışamayacak kadar rahatsız, kimsesiz, bakıma muhtaç insanlarımıza ekmek ve aşevlerinden yemek verilmektedir. Bu ilke çerçevesinde 2019 yılı içerisinde 3 milyon adet ekmek alımı için ihale yapılacaktır. Yapılacak ihale ile 200 gr. somun ekmeğin, 14 ayrı bölgede, 12 ay boyunca dağıtımı gerçekleştirilecektir“ dedi.


Toplumsal dayanışmaya belediye katkısı


Yaz aylarında istihdamın arttığını ve gündelik çalışmalar ile aile gelirlerinde artış olduğunu ancak kış aylarında inşaat sektörünün sona ermesi ile ailelerin geçimlerinde zorlandığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, ekmek alım ihalesi ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenlerin internet sayfasında şartnamesin yer aldığını sözlerine ekledi.

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