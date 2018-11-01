Melikgazi'de taşkın koruma kanalı, köprü, kavşak ve yol çalışması

Memduh Büyükkılıç, Sakarya ile Kazım Karabekir Mahallerinde yer alan Güney Kuşaklama Taşkın Koruma Kanalında belediye olarak beton kanal inşa ettiklerini söyledi.

Taha Carım Bulvarını, Sakarya Mahallesinden Kazım Karabekir Mahallesi Kuzulca Sokak ile şehir merkezine bağlayan güzergahta taşkın su önleme kanalı ve köprü inşa ederek çevre emniyeti ve yol güvenliğinin sağlandığını belirten Başkan Büyükkılıç, “İnşa edilen beton kanalın toplam uzunluğu 2.450 metredir. Karşılıklı beton duvar yapılarak ulaşım ağı güvenli hale getirildi. Kanal üzerine Taha Carım Bulvarına bağlantı yolu sağlayan yolda 50 metre genişliği ise 6.5 km uzunluğunda menfez köprü de inşa edildi. Menfez köprü üzerine aynı zamanda 20 metre çapında kavşak yapıldı. Sonuçta trafik seri ve güvenli hale getirildi. Köprü üzerinde kanal boyunca ayrıca demir korkuluklar yapıldı” dedi.

Erciyes Dağından eriyen kar sularının oluşturabileceği sel taşkınlarına karşın koruma altına alınan kanalların önceden şehir merkezinde tehlikeli ve sağlıksız birer ortam oluşturduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu kanalların beton duvar ile güvenli haline getirilmesi ile oluşan alanda ayrıca yol genişletme ve yenileme çalışmasının da gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.