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28 Ağustos 2018 12:14

Melikgazi’de ücretsiz YKS hazırlık kurslarına kayıtlar başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, lise öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler için açılan tüm dersler adı altında YKS kurs kayıtlarına başlanıldığını söyledi.

Melikgazi’de ücretsiz YKS hazırlık kurslarına kayıtlar başladı

28 Ağustos 2018 12:14


YKS kurslarının ücretsiz olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi’ne ait sosyal ve eğitim merkezinde yer alan sınıflarda 2018-2019 eğitim yılı için tüm derslere yönelik kurslar verileceğini kaydetti.


YKS Kurslarına kayıt başvurusunun bizzat yapılması ifade eden Büyükkılıç “Lise öğretimden mezun öğrencilere yönelik yüksek öğretime geçiş ile lisans yerleştirme sınavları için yıl boyunca devam edecek kurslar düzenledik. Bu kurslara kayıtlar başlamıştır. Kurs kayıtları için belediyemiz hizmet binası ile sosyal tesislerimizde yapılacaktır. Ayrıca 252 13 33 no’lu telefondan her türlü bilgi alabilirler. Amaç duymayan kalmasın” dedi.


Büyükkılıç, özellikle gençlere duyurmak istediklerini ve bu kursların üniversiteye yönelik müfredatta yer alan tüm dersleri kapsayan kurs olduğunu sözlerine ekledi.




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