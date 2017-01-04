Melikgazi’de Vatandaşlar Akıllı Telefon Hizmeti Alabilecek

Hizmet kalitesini artırmak için teknolojiyi kullanan Melikgazi Belediyesi, ALO BELEDİYECİLİK hizmetini vatandaşın 24 saat hizmetine sunuyor. Melikgazililer akıllı telefon hizmeti alabilecekler.

İletişim merkezi çözümün adresi

Vatandaşların 252 13 33 nolu telefonu arayarak her türlü iş ve işlemi takip edebileceklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, vatandaşların belediyedeki beyanlarını, borçlarını, istek ve şikâyetlerini öğrenip bilgi sahibi olacağını ve çözüme kavuşturabileceğini kaydetti

Melikgazi Belediyesinin yeni bir yapılanma ile artık 252 13 33 nolu telefon ile irtibat kurulabileceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç konu ile ilgili olarak şunları söyledi.

Bir telefon etmeniz yeterli

“Uygulamayla birlikte vatandaşın hizmetlere daha hızlı ve daha kolay erişimi sağlanmıştır. Kamu hizmetleri önümüzdeki yıllarda akıllı telefonlar ile yapılabilinecektir. Biz bunun temelini şimdiden attık. Bu açıdan geleceğine yönelik projeleri gerçekleştiriyor ve alt yapısını hazırlıyoruz. Bilgi teknolojilerine bağlı yaşanan değişimleri yakından takip ediyoruz. Belediyemizin teknolojik altyapısını gün geçtikçe yenilenmektedir. Vatandaşların hizmetlere daha kolay erişimi için telefon belediyeciliği önemsiyoruz. Bugüne kadar web sitesi, internet belediyeciliği ve kent bilgi sistemi uygulamalarına sahiptik. Şimdi ise teknolojik anlamda telefon belediyeciliği uygulamasını gerçekleştiriyoruz”